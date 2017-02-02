Туск потребовал от России повлиять на сепаратистов вернуться к соблюдению перемирия на Донбассе

02.02.2017, 14:02

Москва должна воспользоваться своим влиянием на пророссийских сепаратистов на востоке Украины и вынудить их прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня, считает председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Мы снова напоминаем о непрекращающейся сложной ситуации, сложившейся в Украине в результате агрессии со стороны России", - говорится далее в заявлении. "Боевые действия должны быть немедленно прекращены, режим прекращения огня должен неукоснительно соблюдаться", - заявил Туск сегодня, 2 февраля, в Брюсселе.

С конца января на востоке Украины наблюдается самая крупная вспышка насилия за последние месяцы. С 30 января жертвами военных столкновений в Донбассе стали как минимум десять человек, десятки мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает Deutsche Welle.