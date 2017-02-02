Сводные данные штаба АТО на 2 февраля (карта обстрелов)

02.02.2017, 14:19

Вчера, 1 февраля, активные боевые действия в районе проведения АТО продолжились. Противник не прекращает попыток продвинуться под Авдеевкой, а также ищет слабые места в нашей обороне и усиленно использует тяжелое вооружение под Попасной, под Авдеевкой, на участке фронта позиция "Шахта Бутовка" - Пески, в Красногоровке, в Докучаевске и у Азовского моря. Ситуация крайне тревожная, власть и волонтеры делают все возможное, чтобы облегчить страдания гражданских. Такие факты обнародовал сегодня, 2 февраля, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении почти все вражеские обстрелы традиционно пришлись на Попаснянский район (участок фронта Врубовка - Троицкое). Тяжелее всего здесь было вечером – с 19:00 до 23:00, когда оккупанты одновременно обстреливали несколько наших позиций из бронетехники, орудий и минометов. Однако боевики также неоднократно открывали огонь утром и днем.

Также противник нарушил режим тишины в Крымском: там произошло 2 артобстрела и 1 провокация с применением легкого вооружения.

Вследствие агрессивных действий оккупантов повреждено здание школы на территории Трехизбенского сельского совета, а также разрушена крыша жилого дома. В Врубовке Попаснянского района 152-мм снарядом боевиков повреждены две линии электропередач, одну из них удалось восстановить.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе 2/3 - минометных и артиллерийских.

На Донецком направлении по-прежнему боевые действия под Авдеевкой вчера велись круглосуточно. Противник продолжает атаковать наши позиции и обстреливает город из всего имеющегося вооружения, что приводит к новым страданиям гражданских и разрушениям в жилых кварталах.

Вчера днем ​​правоохранители нашли тело местной жительницы, которая погибла от вражеского снаряда в 7 утра. По предварительной оценке за период с 29 января в Авдеевке от вражеских обстрелов погиб 1 и ранены 8 гражданских. Повреждено 40 частных домов и 6 квартир. Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в городе, украинские военные развернули 10 полевых кухонь, организовали работу пунктов питания и доставили жителям Авдеевки 5 тонн бутилированной воды. Кроме того, подразделения Вооруженных Сил Украины наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть при необходимости дополнительные пункты обогрева. Усиленно работают спасатели, полиция, местные власти.

Также противник усиливает нажим на фланговую позицию "Шахта Бутовка". Вчера там продолжились многочасовые танковые обстрелы со стороны Спартака. Из самого поселка противник вел огонь из минометов, орудий и "Градов".

Очень неспокойно вчера было на Светлодарской дуге, в Зайцево, Верхнеторецком и Песках. На всех этих рубежах противник также применяет тяжелое вооружение, пытаясь рассеять украинские силы и отвлечь внимание командования от направления главного удара. Украинские войска отвечают оккупантам ответным огнем.

На Мариупольском направлении вчера вскоре после полуночи оккупанты начали обстреливать Красногоровку. Мины и снаряды сыпались на этот городок в течение часа непрерывно. Впоследствии полицейские обнаружили 4 неразорвавшиеся снаряда калибром 122 мм на территории Красногоровки.

Также еще в первой половине дня боевики обстреляли из минометов Марьинку и Богдановку, а Новогоригорьевку - из БМП. Во второй половине для боевые действия усилились.

По всему фронту прокатилась волна вражеских провокаций с использованием как стрелкового оружия, так и орудий и минометов. Уже поздно вечером, после 22 часов, оккупанты обстреляли украинские позиции с большого расстояния. В частности, под Богдановкой противник использовал минометы, в Гранитном и Широкино - 122-мм пушки, в Водяном - также орудия и "Грады".

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 11 - минометных и артиллерийских.

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения, 6 - получили травмы. Оба воина (солдат и офицер) погибли, отражая одно из вчерашних утренних вражеских наступлений под Авдеевкой. 1 военнослужащий был ранен под Попасной. Еще 4 военных получили ранения на позиции "Шахта Дутовка" во время жестокого обстрела из пушек и "Градов". Остальные раненые и травмированные воины приходится на Авдеевку.

По информации ГУР МОУ, обстреливая украинские позиции, вражеские артиллеристы иногда ведут "дружественный огонь" по своим же позициям. Вчера зафиксировано 2 таких эпизода - под Авдеевкой и Водяным. В результате противник понес тяжелые потери - 2 убитых, 17 раненых.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.