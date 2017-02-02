Руководителю Николаевского морского торгового порта сообщили о подозрении

02.02.2017, 14:32

Вследствие преступных действий должностного лица государству нанесен ущерб на сумму более 4-х миллионов гривен.

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установили факты преступной деятельности руководством ГП "Николаевский морской торговый порт".

В рамках производства правоохранители установили и доказали, что и.о. директора морского торгового порта без согласования с соответствующими государственными органами заключил договора на пользование имуществом с коммерческой структурой. Согласно законодательству аренда имущества Государственного предприятия осуществляется Фондом государственного имущества Украины и исключительно по согласованию с Министерством инфраструктуры Украины.

Несмотря на это, и вопреки нормам закона, руководитель ГП "Николаевский морской торговый порт" позволил обществу использовать железнодорожные пути. Кроме того, чиновник значительно занизил стоимость арендной платы для данной коммерческой структуры.

Вследствие преступных действий должностного лица государству нанесен ущерб на сумму более 4-х миллионов гривен.

В настоящее время и.о. директора ГП "Николаевский морской торговый порт" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.