Полиция проводит проверку по факту перекрытия вооруженными людьми движения на железнодорожной станции в Бахмуте

02.02.2017, 14:37

В колл-центр 102 поступило сообщение от дежурной на станции Бахмут о том, что около 50 человек остановили тепловоз и с помощью машин перекрыли движение на железнодорожном переезде. На место направлена следственно-оперативная группа полиции.

Неизвестные вооруженные люди в камуфляже и на бусах перекрыли железнодорожное полотно по ул. Корсунского, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги, с целью перекрытия движения на станцию ​​Никитовка.

На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Количество и принадлежность лиц устанавливается.

В связи с тем, что в районе передвигается большое количество неизвестных людей с оружием, по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского ОП поднят по тревоге. Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы.

Информация о происшествии направлена ​​в СБУ.

Инф. Отдела коммуникации полиции Донецкой области.