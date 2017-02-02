Зубко в Совете Европы: Российская агрессия на востоке Украины - это преступление против будущего поколения украинцев

02.02.2017, 15:24

"Вместо того чтобы ощущать результаты реформы децентрализации и учиться в новых школах и детсадах, сегодня 1,5 тыс. детей школьного возраста и около 300 дошкольников в Авдеевке на Донбассе находятся под обстрелами российских боевиков. Нас очень беспокоит, что в Украине проводятся реформы, а большое количество людей на востоке страны остается за их пределами из-за российской агрессии. Это преступление против будущего поколения украинцев. Мы обвиняем Российскую Федерацию в этом, в агрессии, которую она проводит в Украине", - заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сегодня, 2 февраля, на заседании Совета Европы в Страсбурге.

Он сообщил европейскому сообществу, что "режим тишины" в Авдеевке не обеспечен, город без электроснабжения, восстановительные работы начать невозможно.

"Украина проводит реформы, которые демонстрируют результат, находясь фактически в состоянии войны. Сегодня Украина является европейской оптимистичной страной. 75% украинцев поддерживают европейскую интеграцию, 95% жителей Авдеевки ожидают мира и убеждены, что именно мир даст возможность не покидать свои дома, жить в своем родном городе, продолжать обучение детей", - сказал вице-премьер-министр.

Геннадий Зубко поблагодарил генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда за публичное заявление, в котором он призвал к немедленному прекращению обстрелов на Донбассе и выполнению Минских соглашений о прекращении огня.

Сегодня в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге (Франция) проходит слушание "Децентрализация в Украине: достижения и перспективы". С докладом относительно внедрения реформы и ее результатов выступил Геннадий Зубко.

Также Украину представляют первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Негода, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Также впервые на уровне Совета Европы результаты внедрения в стране децентрализации представляет председатель Шумской объединенной территориальной общины Владимир Плетюк. В мероприятии принимают участие Турбйорн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы Андреас Кифер, генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, Теодора Константиниду, постоянный представитель Кипра, глава заместителей министра, Даниэль Попеску, специальный советник правительства Украины по вопросам децентрализации, делегации стран-членов Совета Европы.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.