В Закарпатье произошел сход 6 снежных лавин

02.02.2017, 15:54

Сегодня, 2 февраля, около 11:30 на Закарпатье произошел сход трех снежных лавин на автодорогу местного значения Нересница - Широкий Луг в Тячевском районе. Об этом сообщили в ГСЧС.

Еще три лавины сошли через полчаса на автодороге Т-07-20 Межгорье - Колочава - Буштино.

В результате инцидента одна полоса дороги была перекрыта, движение транспорта усложнилось.

Над расчисткой дороги от снежных лавин работают спасатели и техника из Межгорского райавтодора.

В Укргидрометцентре сообщили, что в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей объявлен высокий (3-й) уровень лавинной опасности. Об этом сообщает ВВС Украина.