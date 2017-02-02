Порошенко поздравил Радева с вступлением на пост Президента Болгарии

02.02.2017, 16:39

Глава украинского государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым и поздравил его с вступлением на высший государственный пост.

Петр Порошенко информировал об эскалации ситуации на Донбассе, вызванного постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских боевиков. Румен Радев выразил поддержку Украине и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке.

Петр Порошенко отметил последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии. Он выразил надежду, что новый Президент Болгарии продолжит эту политику, в частности в контексте сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

Была достигнута договоренность о дальнейшей координации действий двух стран с целью активизации процесса европейской интеграции Украины и усиления сотрудничества с НАТО.

Президенты обсудили отдельные актуальные вопросы двусторонних торгово- экономических отношений и укрепления сотрудничества в области энергетической безопасности. Были рассмотрены возможности проведения следующего заседания Совместной украино-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны также коснулись вопроса дальнейшей реализации проекта реконструкции автодороги Одесса - Болград - Рени до Болгарии.

Глава государства пригласил Румена Радева осуществить официальный визит в Украину в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.

Инф. официального сайта Президента Украины.