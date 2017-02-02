02.02.2017, 16:49

Сегодня в Киеве состоялась официальная презентация проекта "Поддержка управления миграцией и убежищем в Украине", который внедряется Международной организацией по миграции (МОМ). Проект, рассчитанный на три года, имеет общий бюджет 27,2 млн. евро и предусматривает создание интегрированной информационной системы управления миграционными процессами, осуществление мониторинга миграционной динамики и дальнейшую поддержку реформирования украинских органов государственной власти, ответственных за вопросы миграции.

Участие в мероприятиях приняли председатель Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева, глава Представительства Международной организации по миграции в Украине Манфред Профази, председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и директор Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Анатолий Махнюк.

"Это самый большой из всех проектов ЕС в сфере миграции, который когда-либо реализовывался в странах Восточного Партнерства. Мы предоставим 27,2 млн евро в следующие три года для внедрения проекта управления миграционными процессами и убежищем в Украине", - отметил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Очень благодарны МВД Украины за активное участие в реализации проекта и межсекторальную координацию", - отметил глава Представительства Международной организации по миграции в Украине Манфред Профази. Он также отметил, что миграционный менеджмент, который вскоре будет введен в Украине, не будет уступать европейским и американским аналогам.

Проект поможет Министерству внутренних дел, Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе быстрее и эффективнее оказывать услуги пограничного контроля гражданам Украины и иностранцам.

"Защита прав каждого гражданина Украины, его персональных данных, защита украинских границ и предоставление качественного миграционного сервиса является очень актуальным и важным. Этот проект станет шагом вперед для обеспечения системы безопасности граждан", - добавила заместитель Министра внутренних дел Анастасия Деева.

В рамках выполнения мероприятий проекта, в частности, украинскому пограничному ведомству будет передано серверное оборудование для обустройства пунктов пропуска. Это поможет существенно ускорить процесс осуществления паспортного контроля и сократить время пребывания граждан в пунктах пропуска. Также будут привлечены эксперты по вопросам противодействия коррупции, права, информационных технологий и менеджмента. В результате комплексного анализа рабочих процессов в сфере миграции будут подготовлены рекомендации по их реорганизации с целью повышения их эффективности, а также совершенствования институциональных структур и разработки интегрированной информационной системы управления миграционными процессами.

Как отметил директор Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Анатолий Махнюк, реализация проекта будет способствовать межведомственному взаимодействию и позволит приблизить национальную систему управления миграцией к лучшим европейским и международным.

Инф. Министерства внутренних дел Украины.