02.02.2017, 16:51

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Венгрию, где проведёт переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

В центре внимания сторон - вопросы экономических отношений, включая российский проект строительства венгерской АЭС "Пакш" и будущие контракты на поставки в Венгрию российского газа.

После аннексии Крыма в 2014 году и ввода Евросоюзом санкций против России за её поддержку сепаратистов на востоке Украины - Путина не часто приглашают в страны Европы.

Обозреватели высказывают мнение, что в рамках визита Путин попытается поощрить попытки Орбана добиться снятия с России санкций ЕС. Об этом сообщает "Радио Свобода".