Правительство Британии опубликовало план Brexit

02.02.2017, 17:00

Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского Союза. Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним".

"Белую книгу" - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу - ранее обещала опубликовать премьер- министр страны Тереза Мэй.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit. Ранее их уже обозначила Мэй.

В документе правительство обещает вернуть "контроль над нашими законами", то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского Союза.

Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговле и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.

Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны.

Правительство обещает также обеспечить "определенность и прозрачность" в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.

Документ был опубликован после того как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску Brexit. 1 февраля вечером за этот законопроект проголосовал парламент страны, однако пока документ окончательно не утвержден. После публикации "белой книги" по нему пройдут еще несколько дебатов.

Верховный суд Британии 24 января вслед за Высоким судом Лондона запретил правительству запускать Brexit без одобрения парламента. Сейчас правительство пытается добиться скорейшего одобрения депутатами законопроекта о Brexit.

В июне 2016 года в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержало Brexit. Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона. Об этом сообщает ВВС.