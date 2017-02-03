Совбез ООН призвал к выполнению Минских договоренностей и прекращению огня на Донбассе

03.02.2017, 09:41

Послы стран-членов Совета безопасности ООН призвали стороны на Донбассе к немедленному прекращению огня и выполнения Минских договоренностей.

Как заявил представитель Франции Франсуа Делатра, "Минские соглашения остаются единственным путем мирного решения конфликта". Его поддержали Великобритания, США, Италия, Китай и ряд других стран.



"Ответственность за продолжение этого конфликта лежит на России и сепаратистах, которых она поддерживает", - заявил посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт, добавив, что санкции, введенные против РФ, не следует снимать до выполнения Москвой Минских договоренностей и возвращения Крыма под контроль Украины.



Его позицию поддержала и новая посол США в ООН Никки Хейли. "Восток Украины - не единственная часть Украины, которая страдает от российской агрессии. США продолжает осуждать и призывать к немедленному прекращению российской оккупации Крыма. Крым - это часть Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия будет сохранять контроль над полуостровом ", - заявила госпожа Хейли. "Мы хотим хороших отношений с Россией. В то же время ужасная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения российских действий", - сказала она.



В свою очередь, представитель России в ООН Виталий Чуркин возложил ответственность за эскалацию конфликта на украинскую сторону, которая, по его словам, "пытается добиться военного решения конфликта". По его словам, Минские договоренности не выполняет именно украинская сторона. "Суть происходящего вполне очевидна: Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения минских договоренностей", - заявил Виталий Чуркин. "Базовая требование"



"За последнее время количество нарушений режима прекращения огня стала не только частой, но и более серьезной", - заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан. "Режим прекращения огня - это базовое требование. Мы призываем немедленно прекратить столкновения", - заявил Апакан.

Он также призвал стороны немедленно отвести вооружения на установленную Минскими договоренностями расстояние. Об этом сообщает ВВС Украина.



