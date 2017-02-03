Порошенко о заседании СБ ООН: Страна-агрессор должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной

03.02.2017, 09:54

Президент Петр Порошенко сообщил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций по требованию Украины рассматривает ситуацию вблизи Авдеевки.

"Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна-агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул: "Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российской сценарий - в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва - жестоко и антигуманно".

Петр Порошенко добавил, что Россия систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению.

Инф. официального сайта Президента Украины.