Группы разминирования Вооруженных Сил Украины очищают от взрывоопасных предметов жилые кварталы Авдеевки

03.02.2017, 10:01

В последние дни Авдеевка подверглась мощным артиллерийским и минометным обстрелам. Большое количество боеприпасов, выпущенных боевиками, не разорвались, что создало опасность для мирного населения.

Группами разминирования Вооруженных Сил Украины продолжается очистка от взрывоопасных предметов жилых кварталов города.

Ежедневно от местных органов власти, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям поступают запросы на уничтожение обнаруженных не разорвавшихся боеприпасов.

Следует заметить, что большинство боеприпасов калибра 120, 122, 152 мм, обнаруженных и обезвреженных военными саперами в Авдеевке, запрещены к применению в соответствии с Минскими договоренностями.

Инф. Министерства обороны Украины.