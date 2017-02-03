Россия предоставила письменные гарантии прекращения огня возле Авдеевки

03.02.2017, 10:14

Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП возле Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП возле Авдеевки. Бригада электромонтажников в сопровождении разминировщиков готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", - говорится в сообщении.

О тишине в Авдеевке договаривались несколько раз. Однако каждый раз боевики нарушали его. Об этом сообщает Эсспресо TV.