В Брюсселе состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы

03.02.2017, 10:17

2 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Королевство Бельгия) состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы. Целью проведения мероприятия является углубление партнерских взаимоотношений между Украиной и НАТО и определение дальнейших шагов и механизмов взаимодействия в вопросах реформирования сектора безопасности и обороны, в частности по вопросу достижения совместимости с государствами-членами Альянса путем внедрения стандартов НАТО.

Первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк рассказал участникам встречи об основных достижениях пограничного ведомства Украины и о продлении системного развития и реформирования ведомства как правоохранительного, которое выполняет задачу не только охраны, но и обороны государственной границы в условиях военной агрессии и провокационных действий Российской Федерации.

Во время встречи Василий Серватюк подчеркнул, что все проводимые реформы находятся в плоскости европейской интеграции и единого пространства безопасности, а основные направления реформирования заключаются, прежде всего, в совершенствовании законодательства и повышении боеспособности и наращивания оборонной способности.

Сейчас для Государственной пограничной службы Украины как составляющей сектора безопасности и обороны сотрудничество с НАТО является одним из приоритетов. Это сотрудничество осуществляется в рамках годовых национальных программ, Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы, Процесса планирования и оценки сил, Программы профессиональной подготовки, Программы развития добродетели, шести трастовых фондов НАТО, Дорожной карты Партнерства в сфере стратегических коммуникаций и т. д.

Отдельно Василий Серватюк поблагодарил за два практические совместные проекты, первый из которых уже почти завершен. Он позволил очистить один из объектов ведомства в Житомирской области от радиоактивного загрязнения вследствие военной деятельности во времена Советского Союза. Второй проект недавно начат по программе НАТО "Наука ради мира и безопасности".

В конце своего выступления заместитель главы ГПС Украины отметил, что на пути реформирования службы одним из приоритетов остается вопрос повышения защищенности государственной границы, в частности усиление восточного участка границы и внедрение принципов "интеллектуального границы".

Инф. пресс-службы АГПС Украины.