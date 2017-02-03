Доклад Bellingcat: Боевики "ДНР" ведут обстрелы Авдеевки из жилых районов Донецка

03.02.2017, 10:27

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором обвинила боевиков самопровозглашенный "ДНР" в том, что они проводят обстрелы Авдеевки "Градами" из жилых районов Донецка.



В своем расследовании авторы использовали фото и видео из соцсетей, сообщения российских журналистов (в частности - репортаж с похорон "комбата" сепаратистов с позывным "Грек"), которые находятся в Донецке, а также спутниковые снимки.



В частности, в Bellingcat заявляют, что установили два места, из которых сепаратисты в конце января (когда началось обострение ситуации в Донецкой области) вели обстрелы из систем залпового огня. Они также сравнили эти сообщения с постами в соцсетях жителей Авдеевки о повреждениях от обстрелов в этом городе.



"Имеющиеся данные четко свидетельствуют о том, что 31 января 2017 велись неоднократные обстрелы из систем залпового огня от гипермаркета "Ашан" в Донецке", - утверждают авторы исследования. По их данным, "Грады" сепаратистов вели огонь в 200 метрах от гипермаркета и меньше чем за 500 метров от жилых домов.



Другой вероятный район, откуда осуществлялись обстрелы, утверждают в Bellingcat, находится в 600 метрах от промышленной зоны Донецка и на расстоянии километра от домов.



Расследователи отмечают, что возможна контратака украинских сил по позициям боевиков могла бы привести к жертвам среди мирного населения.



Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о многочисленных нарушениях условий Минских соглашений по отводу тяжелого оружия (в том числе танков и "Градов") от линии соприкосновения обеими сторонами конфликта. Об этом сообщает ВВС Украина.



