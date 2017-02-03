Во Львовской области полицейские предупредили незаконную продажу государственных земель стоимостью 95 миллионов гривен

03.02.2017, 10:28

Начальник отдела одной из райгосадминистраций незаконно совершил отчуждение земель государственной собственности для последующей реализации частным лицам. Уголовное производство в отношении должностного лица направлено в суд, а на земли наложен арест. Ему грозит до 5-ти лет заключения.

Сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) во Львовской области ДЗЭ Нацполиции прекратили преступную схему и предупредили факт незаконного изъятия земель государственной собственности.

Так, начальник отдела районной государственной администрации незаконно подготовил распоряжение об изъятии земель из государственной собственности, которые находятся вблизи Львова. Конечная цель преступного плана - передача земли в частную собственность.

Злоумышленник вывел участок площадью 62,25 га в коммунальную собственность. В дальнейшем разделил ее на части и подготовил документы для приватизации земельных участков конкретными лицами, в том числе, подконтрольных ему. Рыночная стоимость земли - 94,8 миллионов гривен.

Указанный земельный участок относится к составу земель научно- исследовательских учреждений и учебных заведений и в соответствии с законодательством проведения ее изъятия может быть исключительно Кабинетом Министров Украины.

Несмотря на нормы закона, чиновник подготовил документы, на основании которых и был отчужден земельный участок.

Во время следствия сотрудники УЗЭ во Львовской области и следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность начальника отдела одной из РГА к совершению данного уголовного преступления.

В конце января следователь следственного управления полиции Львовской области сообщил должностному лицу о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест. В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и со штрафом от 4250 до 12750 или без такового.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.