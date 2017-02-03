За период обострения ситуации в Авдеевке погибли 10 бойцов ВСУ, ранены - 66

03.02.2017, 13:59

За период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 февраля, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранение вследствие обстрелов. Об этом сообщил первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба, генерал-майор Андрей Цветков на заседании оперативного штаба относительно Авдеевки под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

"В районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования попробовали совершить наступательные действия и выбить подразделения из занимаемых позиций. Противник не достиг успеха и понес потери. По состоянию на данный момент противник продолжает обстрелы опорных пунктов наших подразделений", - сказал он.

В целом боевики совершили порядка 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6000 снарядов.

"За данный период (с 29 февраля - ред.) потери военнослужащих Вооруженных сил Украины составили: бесповоротные - 10 человек, раненых - 66 (бойцов)", - сообщил Цветков.

"За 2-3 февраля противник осуществил 10 обстрелов, выпустив порядка 1700 мин и снарядов. Несмотря на введение режима "тишины" 2 февраля, противник продолжил обстрел опорных пунктов, в том числе - с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 ("Град" - ред.)", осуществив порядка 410 выстрелов", - отметил он.

"Всего на Авдеевском направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов и 1 обстрел населенного пункта - это юго-западная окраина Авдеевки. Во время их запрещенное минскими соглашениями оружие противник применил 16 раз, 1600 мин и снарядов (использовал), в том числе БМ "Град" - 40 ракет, и 20 ракет из БМа по населенному пункту", - проинформировал Цветков. Об этом сообщает "Украинская правда".