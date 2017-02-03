В Париже у входа в Лувр военный открыл огонь по человеку с мачете

03.02.2017, 14:07

Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина напал на солдата и успел ранить его в голову. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".

Очевидцы рассказали информационным агентствам, что этот человек пытался пройти в магазин при парижском музее с одним или двумя чемоданами. По другой версии, нападавший был с рюкзаком и мачете.

Согласно сообщению начальника полиции Парижа, высказывания этого человека убедили стоящих на охране Лувра солдат, что он замышляет теракт.

По нему выстрелили пять раз. Нападавший получил серьезные ранения в живот. При этом взрывчатых веществ при нем найдено не было

Сейчас из Лувра эвакуированы все посетители.

Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный. Премьер-министр Бернар Казнёв заявил о "террористической природе" этого нападения.

После терактов в Париже в ноябре 2015 года многие объекты во Франции находятся под охраной не только полиции, но и военнослужащих.

В декабре 2016 года парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года. Об этом сообщает ВВС.