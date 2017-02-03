В Авдеевке ранен британский фотограф Кристофер Нанну

03.02.2017, 14:17

Раненого в Авдеевке британского фотографа Кристофера Нанна доставили в больницу в Днепре, сообщил заместитель главного врача областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев.

"Находился у окна во время минометного обстрела. Множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение века правого глаза. Слепое непроникающее ранение грудной клетки", - написал он в Facebook.

Раненого доставили в больницу реанимобилем, обследовали в приемном отделении и передали офтальмологам, добавил медик.

Ранее о ранении британца рассказал председатель областной военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский. По его словам, фотографу фактически выбили один глаз, врачи делают все возможное, чтобы спасти второй.

Кристоферу Нанну 33 года, на его личном сайте указано, что он живет в Йоркшире.

"Мое время сейчас разделено между Британией и Украиной", - также написано там.

Фотограф работает над собственными проектами и заказами в Европе. Об этом сообщает ВВС Украина.