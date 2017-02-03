Лукашенко заявил, что военная авиабаза РФ в Беларуси не нужна

03.02.2017, 15:19

Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании российской военной базы на белорусской территории.

"Зачем с военной точки зрения эта база. Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они хотят здесь посадить, - это демонстрация", - сказал Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.



Вместо этого, отметил белорусский лидер, Россия могла бы передать Беларуси военные самолеты. "У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов - мы же единая группировка", - сказал он.



В сентябре 2015 году правительство России приняло проект постановления о размещении на территории Белоруссии российской авиабазы. Впоследствии Президент Путин поручил правительству подписать с Минском соответствующее соглашение.



Вскоре после этого Александр Лукашенко заявил, что возмущен разговорами о размещении российской авиабазы ​​на территории его страны и вопрос об этом даже не обсуждался. Об этом сообщает ВВС Украина.