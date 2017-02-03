Сводные данные штаба АТО на 3 февраля

03.02.2017, 15:48

2 февраля активность противник снова увеличилась. Впервые с 14 апреля 2016 количество вражеских обстрелов превысило отметку "100". Противник подтянул дополнительные артиллерийские резервы, что сказалось усилением огня оккупантов из пушек и "Градов". Преступные действия российско-оккупационных войск приводят к новым разрушениям гражданских объектов, гибели и увечьям среди мирных граждан. Больше всего страдают прифронтовые города возле Донецка - Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Как заявил сегодня, 3 февраля, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, украинские войска мужественно защищают занимаемые рубежи и ведут ответный огонь - и днем, и ночью.

На Луганском направлении львиная доля вражеских обстрелов, как и раньше, приходится на Попаснянский район. Боевые действия начались после 10:00 утра и продолжались до позднего вечера. Противник применял минометы и артиллерию, выпустив по нашим позициям не менее 50 мин. Также минометные обстрелы со стороны НВФ произошли в Сизом Станично-Луганского района и Крымском Новоайдарского района.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении на передовой вокруг Авдеевки за прошедшие сутки обстановка не изменилась. Бои продолжаются круглосуточно, оккупанты массово применяют минометы, пушки и "Грады". Количество выпущенных боеприпасов из тяжелого вооружения по Авдеевке и позициях на ее флангах достигает 2 тысяч. Есть потери среди гражданских: 1 местная жительница погибла, 1 - получил ранения. Также, в результате вражеского огня ранения в лицо получил иностранный журналист.

Вчера около 22 часов боевики жестко обстреляли Авдеевку, их снаряды прицельно легли на стадион школы №2, где располагается палаточный городок для помощи мирным жителям. Этот объект расположен в 5 км от линии фронта, на западной окраине города. В результате безусловного нарушения законов и обычаев войны, то есть военного преступления, также есть жертвы.

По-прежнему противник не прекращает натиск на позицию "Шахта Бутовка", Опытное и Пески.

Спартак и Донецкий аэропорт переполнены вражескими минометными расчетами, пушками, танками и "Градами", которые по очереди обстреливают украинских военных, и днем, и ночью. Наши солдаты отвечают оккупантам метким огнем.

Также оккупанты активизировались на Светлодарской дуге и под Горловкой, где вражеская артиллерия пытается сломать нашу оборону. Эти агрессивные посягательства безуспешны. Вследствие своих авантюрных действий противник несет тяжелые потери, и не достигает ни одной из поставленных целей.

На Мариупольском направлении вчера количество вражеских обстрелов резко возросло - с 35 до 72. С уверенностью можно говорить, что боевые действия развернулись вдоль всей линии фронта, чего не наблюдалось очень давно - с 2014 года. В частности, противник выпустил по полному боекомплекту из "Града" по Старогнатовке и Новогригорьевке. В Гранитном, Чермалыке, Гнутово оккупанты организовали мощные артиллерийские обстрелы, а в Широкино боевики вели огонь из установки "Град-П". Также НВФ массово применяют минометы, бронетехнику и легкое вооружение.

Продолжаются варварские обстрелы со стороны противника в Марьинском районе. Целью вражеских снарядов, прежде всего, являются гражданские объекты и мирные жители.

сколком вражеской мины в Марьинке ранена женщина, повреждены 4 дома. В городе отсутствует электроэнергия. Также повреждено 2 модуля пограничников на КПВВ.

За минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военнослужащих и 1 сотрудник ГСЧС Украины погибли, 18 военнослужащих и 1 сотрудник ГСЧС получили ранения. В частности, 2 военных санинструкторов погибли на Светлодарской дуге. 1 военнослужащий ВСУ и сотрудник ГСЧС погибли в Авдеевке. По 1 военному было ранено в Новоалександровке, Зайцево и Марьинке. В Новозвановке получили ранения 2 бойцов. 6 военных были ранены на Светлодарской дуге, 7 военнослужащих и офицер ГСЧС - в Авдеевке.

По информации ГУР МОУ, в результате тяжелых боевых потерь и отсутствия резервов, подразделения так называемого "1-го армейского корпуса" российско-оккупационных войск укомплектованы не более чем на 50%. На оккупированной территории продолжаются мероприятия по набору местных граждан. В ряды так называемого "9-го полка" российско-оккупационных войск берут даже воров и алкоголиков. Также в ряды боевиков вербуют людей в Ростовской области и Ставропольском крае.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.