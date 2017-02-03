В Киеве на Подоле горел склад

03.02.2017, 15:57

Сегодня, 3 февраля, в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Горят склады на улице Набережно-Луговой. Столб дыма был виден на нескольких километрах от места происшествия.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, пожар на улице Набережно-Луговой уже локализован. "3 февраля в 13:39 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Луговая, 8. На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона. По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно расположенном складском здании для хранения горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:57 пожар на площади 3000 кв. м был локализован.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 89 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает УНИАН.