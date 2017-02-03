Президент отметил высокими государственными наградами воинов, защищающих Авдеевку

03.02.2017, 16:05

Президент Украины наградил высокими государственными наградами военнослужащих, героически защищают Авдеевку от российско-террористических войск. Среди награжденных бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады.

Орденом Богдана Хмельницкого награжден подполковник Александр Вдовиченко - командира 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр и заместитель командира батальона капитана Василий Федько, которые вместе со своими бойцами в эти дни защищают промзону в Авдеевке.



Всего высокими государственными наградами отмечены 48 офицеров, сержантов и солдат Вооруженных Сил Украины.

Инф. официального сайта Президента Украины.