Кремль: Россия не признавала паспортов "ДНР" и "ЛНР", но есть исключения

03.02.2017, 16:17

Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных "республик" Донбасса, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее РБК опубликовало расследование, где говорилось, что по паспортам непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик" можно пересечь границу с Россией, купить билет на поезд, летать внутренними рейсами, а также бронировать гостиницы.

"Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям", - прокомментировал Песков эту информацию.

По его мнению, у жителей Донбасса просто приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы. "Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны", - сказал он.

Самопровозглашенные "республики" на востоке Украины не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН. Единственной - частично признанной - республикой, признавшей независимость "ДНР" и "ЛНР", стала Южная Осетия, отколовшаяся от Грузии и получившая признание лишь России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру.

Украина заявляет, что в Донбассе действуют вооруженные террористические группировки, которых поддерживает Россия. Москва отрицает причастность к конфликту. Об этом сообщает ВВС.