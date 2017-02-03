В Кремле надеяться, что боевикам на Донбассе "хватит боеприпасов" обстрелов ВСУ

03.02.2017, 16:22

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что пророссийским сепаратистам на востоке Украины "хватит боеприпасов" для ведения боевых действий против украинских вооруженных сил.

Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, откуда у сепаратистов боеприпасы, Песков также заявил, что в Кремле "не занимаются их подсчетами".

Дмитрий Песков - вслед за Президентом Владимиром Путиным - обвинил Украину в обострении обстановки в Донбассе в последние дни.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов, в том числе поставках им боеприпасов и оружия. В Кремле эти обвинения отрицают.

В обострении ситуации в Донбассе Киев обвиняет Россию. По данным украинских властей, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны сепаратистов погибли четверо военнослужащих, 17 человек были ранены. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, интенсивность обстрелов за последние сутки - максимальная с февраля прошлого года, особенно напряженная ситуация в районе Авдеевки (Донецкая область). Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах жилых кварталов Донецка. Об этом сообщает "Радио Свобода".