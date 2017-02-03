Минобороны: За неделю в зоне АТО саперы обезвредили 362 взрывоопасных предмета

03.02.2017, 16:40

За прошедшую неделю военные саперы в зоне АТО очистили от мин около 3 гектаров местности, обезвредив 362 взрывоопасных предмета. Об этом сообщил во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре полковник Дмитрий Гуцуляк, спикер Министерства обороны Украины.

Всего с начала АТО инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили более 142 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2797 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях. "В течении последних дней в Авдеевке военные саперы Вооруженных сил Украины освобождающим жилые кварталы города от последствий мощных артиллерийских и минометных обстрелов", - добавил полковник Гуцуляк.

Группы разминирования ВСУ получают запросы от местных органов власти, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. "Большинство боеприпасов, обнаруженных и обезвреженных военными саперами в Авдеевке, запрещены к применению в соответствии с Минскими договоренностями", - отметил спикер МОУ. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.