Разведка: В случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" Россия сместит главарей боевиков "ДНР"

03.02.2017, 16:54

Военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей боевиков террористических организаций "ДНР/ЛНР" к активизации боевых действий на временно-оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, утром 3 февраля в Харцызске было проведено совещание с участием главаря "ДНР" Александра Захарченко, российских военных кураторов, а также представителей МО и ГШ ВС РФ.

Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство террористической организации "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" они будут смещены со своих должностей.

За 2 февраля 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли трое военнослужащих и один сотрудник ГСЧС. 18 солдат украинских войск и один спасатель получили ранения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.