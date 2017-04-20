Обнаружена планета, похожая на Землю

20.04.2017, 13:56

Экзопланету, на которой теоретически возможна жизнь, обнаружили европейские ученые. Небесное тело находится в созвездии Кита, гораздо массивнее Земли, обладает густой атмосферой, а ее поверхность преимущественно покрыта скалами.

Планета, получившая номер LHS 1140b, расположена в 11 раз ближе к своему светилу, чем Земля к Солнцу. Однако она получает лишь половину от того тепла и света, что достается землянам. Поэтому атмосфера на ней скорее может напоминать марсианскую, нежели земную.

Расположена находка на расстоянии 40 световых лет от Земли. Об этом сообщает EuroNews.