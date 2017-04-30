В Киргизии объявлен траур по погибшим в Аю

30.04.2017, 12:28

В Киргизии воскресенье, 30 апреля, объявлено днём траура по погибшим жителям села Аю, на которое обрушился оползень. Жертвами стихии стали 24 человека, в их числе девять детей.

На месте трагедии продолжаются поисковые работы, в которых задействованы более сотни спасателей и военнослужащих, а также тяжёлая техника.

По словам представителей местных властей, стихийное бедствие спрогнозировали заранее, жителей села предупреждали ещё несколько недель назад, однако они не стали покидать свои дома и бросать скот.

Теперь людей эвакуируют в палаточные лагеря. Оползень затронул лишь окраину села, но завалил главную подъездную дорогу и повредил линии электропередач - около 700 домов остались без света. Об этом сообщает EuroNews.