Правительство инициирует начало пилотного проекта по продаже объектов малой приватизации через систему ProZorro

11.05.2017, 16:02

Кабинет Министров Украины на заседании в четверг принял протокольное решение и поручил отработать пилотный проект по продаже объектов малой приватизации через электронную систему публичных закупок ProZorro.

Комментируя необходимость принятия такого решения, глава правительства Владимир Гройсман отметил, что такие процедуры позволяют проводить приватизацию при помощи прозрачных электронных систем. Такого, по словам Владимира Гройсмана, не было годами из-за отсутствия политической воли. Зато теперь открытая продажа неэффективных государственных предприятий будет способствовать искоренению коррупционных схем.

"О чем речь идет - есть небольшое государственное предприятие, которое может быть продано. Его можно продавать какими-то неизвестными схемами, а можно продавать абсолютно прозрачно - через электронную площадку: кто зарегистрировался, тот купил, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Каждому украинцу, предпринимателю не надо идти на поклон к чиновнику и заниматься коррупцией, чтобы что-то купить. Он вышел на электронный реестр, посмотрел, если есть какой-то объект, который его интересует для развития своего бизнеса, он сделал электронную заявку, принял участие в электронных торгах - и все, нет никаких проблем".

Премьер-министр также призвал быстро внести принятые предложения в рабочем варианте.

В свою очередь министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко подчеркнул, что предложения по "пилоту" отработаны совместно с Фондом государственного имущества Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины во исполнение поручения премьер-министра Украины. Как подчеркнул министр, если пилотный проект будет успешным, его распространят на продажу большой части неэффективных государственных предприятий.

В свою очередь и. о. председателя Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко, который также принял участие в обсуждении решения, подчеркнул, что совещания по вопросам гармонизации внутренних процедур Фонда с системой ProZorro уже проведены, а изменения в положения - "почти отработаны".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.