Две украинские команды вошли в топы престижного конкурса NASA

20.05.2017, 10:57

На самом большом ежегодном международном хакатоне NASA Space Apps Challenge 2017 две украинские команды вошли в топ-25 в категории Peoples 'Choice.

Об этом Государственное космическое агентство сообщило в Facebook.

"Теперь командам нужна наша поддержка. Голосовать можно на сайте конкурса каждый день до 22 мая. Для этого нужно выбрать украинский проект (голосовать можно за оба), один раз пройти простую процедуру регистрации, нажать и удерживать кнопку Vote до изменения его цвета на зеленый" , - пояснили в агентстве.

Одна из украинских команд, которая вырвалась в лидеры, называется Spacer и представила она проекте Diversity. Это образовательно-научный проект команды инженеров из Днепра. Цель проекта - подготовка нового поколения космических исследователей и популяризация космоса. Команда Spacer предложила "земную" модель орбитальной станции, которая станет лабораторию для исследований с имитацией условий космоса для всех желающих.

Также в топ NASA вошел проект одесских школьников Autonomous Smart Village. Это концепция разумного поселения.

Интеллектуальные системы управления в сочетании с разветвленной космической инфраструктурой позволят сделать жизнь землян максимально комфортной и безопасной, а также эффективно использовать ресурсы, - убеждена команда. Об этом сообщает Телеканал новин "24".