Порошенко: Внеплановые доходы от таможенных сборов стали главным источником средств на ремонт дорог

26.05.2017, 18:13

Внеплановые доходы от таможни являются главным источником финансирования ремонта и восстановления дорог в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента со ссылкой на слова президента Украины Петра Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область.

"В этом году эксперимент (согласно которому половина внеплановых доходов от таможни идет на восстановление дорог), который был начат в Одессе, продолжен во Львове, принес уже очень серьезные плоды. И по моему предложению распространен на всю Украину и является главным источником финансирования ремонта и восстановления дорог в Украине. Ремонт и строительство дорог в Украине является для меня одной из самых первоочередных задач. И это то, что волновало и волнует абсолютное большинство украинцев", - цитирует пресс-служба Порошенко.

По его словам, за весь прошлый год на финансирование дорожного строительства было перечислено чуть более 88 миллионов гривень. А только за первые четыре месяца этого года украинская таможня уже перечислила на дороги больше 4 миллиарда гривень.

Также он сообщил, что посетит Вилково, где будет открыта новая дорога. "Сегодня мы откроем новую дорогу, которая сделает комфортным путешествия в Вилково - это будет демонстрировать рост огромного туристического потенциала", - цитирует пресс-служба президента.

В пресс-службе отметили, что Порошенко убежден в правильности решения Одесской обладминистрации о необходимости окончания ремонта сорока четырех километров маршрута Т-16-28 "Спасское-Вилково" еще до начала летнего туристического сезона.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень. Об этом сообщает УНИАН.