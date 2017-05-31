Правительство приняло решение об упрощении условий ведения строительного бизнеса

31.05.2017, 16:46

Сделан очередной шаг в дерегуляции строительного бизнеса. На заседании Правительства приняли решения, которые обеспечивают выполнение революционного закона N 1817 относительно усовершенствования градостроительной деятельности.

Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Так, Законом N 1817 мы отменили такие разрешительные документы, как декларация о начале выполнения подготовительных работ для строительства. Вместо нее создана процедура начала строительства по сообщению, которая не дает возможности чиновникам отказать застройщику и которая отныне будет осуществляться через электронный сервис", - отметил Геннадий Зубко.

Геннадий Зубко отметил, что еще одно правительственное решение вносит изменения в ряд нормативно-правовых актов, заменяя категорию сложности строительства на класс последствий.

"Законом N 1817 мы отменили категории сложности строительства. С 10 июня 2017 такое понятие, как "категория сложности" будет исключительно по законодательству. Лицензированию подлежит строительство объектов, которые по классу последствий относятся к объектам со средними и крупными последствиями. Мы вводим европейский подход к разрешительно-согласительным процедурам в строительстве. Так мы формируем честные и прозрачные условия для ведения градостроительной деятельности", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Также он сообщил, что отныне мы привлекаем к принятию объектов в эксплуатацию инспекторов, которые являются людьми с инвалидностью. Они будут принимать объекты, проверять выполнение закона о регулировании градостроительной деятельности, ГСН и все другие требования.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.