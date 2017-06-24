Школьник из Украины победил на международной олимпиаде США за изобретение, которое очищает воду от нефти

24.06.2017, 12:32

Воспитанник Малой академии наук Украины Николай Иванченко представил изобретение, которое поможет очищать воду от разлившейся нефти. С этим проектом он получил "золото" на олимпиаде Genius, которая проходила в городе Освего (штат Нью-Йорк), сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По словам парня, его гидрофобный адсорбент будет собирать только нефть, а воду будет отталкивать. Благодаря предлагаемому украинцем адсорбенту нефть собирается в комочки, которые можно забрать из водоема любым механическим способом и отправить на нефтеперерабатывающее производство. Адсорбент может набрать в семь раз больше жидкости, чем весит сам.

Николай рассказал, что благодаря этому в случае техногенной катастрофы можно сохранить и природу, и не потерять полезное ископаемое. Также парня пригласили на еще один международный научный конкурс в Тунисе "И-Fest", куда он попадет сразу на финальный этап.

Олимпиада Genius- это один из крупнейших научных конкурсов, в котором, помимо США, участвуют школьники со всего мира, в частности, из таких стран как: Корея, Индонезия, Кыргызстан, Мозамбик, Испания, Польша, Тайвань. В этом году в олимпиаде соревновались более 750 участников. Олимпиада способствует глобальному пониманию экологических проблем и достижению устойчивости благодаря базовой науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайну и развитию бизнеса. Об этом сообщает УНИАН.