NASA показало малые спутники Сатурна

01.07.2017, 13:44

Станция Cassini передала на Землю снимок малых спутников Сатурна: Атласа, Дафниса и Пана. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Изображения Атласа и Пана были сделаны с использованием инфракрасных, зеленых и ультрафиолетовых фильтров, комбинация которых позволила передать тонкие отличия в цветах спутников.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens - одна из наиболее грандиозных космических станций, когда- либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".