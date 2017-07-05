В Украине отменили пенсионный сбор с мобильных платежей

05.07.2017, 16:47

Кабинет министров Украины принял постановление, которое разрешает возвращать клиентам средства со счетов мобильных операторов и использовать их для проведения платежей. Эти средства не будут облагаться сбором в пенсионный фонд.

"Документы разрешают возвращать клиентам средства со счетов мобильных операторов и использовать их для проведения платежей. Это означает, что, если клиент будет использовать деньги с мобильного счета на покупку билетов или цветов, они не будут облагаться сбором в пенсионный фонд", - прокомментировал на Facebook это решение Кабмина Петр Чернышов, глава компании Киевстар.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации проверить качество 3G связи в Украине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.