"Укрнафта" ищет инвесторов для пяти проектов

25.07.2017, 16:54

Компания "Укрнафт"а объявила о поиске для участия в пяти инвестпроектах в области добычи, бурения и переработки газа. "Укрнафта" предполагает собрать заявки от инвесторов до 30 сентября 2017 г., сообщает пресс-служба компании.

"Новая стратегия развития компании на 2017-2025 гг. предполагает рост инвестиций до $1,7 млрд. Эта сумма включает как внутренние ресурсы, так и внешние инвестиции. Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, на долю которой приходится более 90% запасов нефти и 70% добычи нефти, к 2025 г. планирует удвоить годовую добычу нефти до 21 млн баррелей или 3 млн т и на 50% увеличить добычу газа до 1,9 млрд кубометров", - сказано в сообщении.

Первые три проекта, предлагаемые потенциальным инвесторам, предусматривают увеличение добычи нефти и газа на Бориславском, Быткив-Бабчинскском и Рудовско-Червонозаводском месторождениях и включают бурение новых вертикальных скважин и боковых стволов, операции по гидроразрывам пласта и интенсификации добычи, а также модернизацию инфраструктуры.

Два других проекта касаются инвестиций в буровые услуги и нефтяные сервисы для удовлетворения потенциального спроса со стороны Укрнафты, Укргаздобычи и частных компаний, а также модернизацию одного из газоперерабатывающих заводов Укрнафты. Это позволит увеличить производство сжиженного газа и снизить расход природного газа, сэкономленный объем которого затем можно реализовать по рыночным ценам.

В 2017 году "Укрнафта" планирует увеличить свою инвестиционную программу до 2,5 млрд грн, реинвестируя все средства, полученные от снижения рентной платы на нефть.

50% + 1 акция ПАО "Укрнафта" принадлежит НАК Нафтогаз Украины, а около 42% акций - группе компаний, связанной с Игорем Коломойским. Об этом сообщает УНИАН.