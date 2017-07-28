НБУ: Профицит платежного баланса Украины сократился до $ 306 млн

28.07.2017, 16:57

Платежный баланс Украины в июне 2017 года третий месяц подряд был сведен с профицитом, который составил $ 306 млн по сравнению с $ 357 млн в мае и $ 970 млн в апреле, сообщил Национальный банк Украины.

По данным НБУ, дефицит текущего счета в июне, по предварительным данным, вырос до $ 518 млн со $ 194 млн месяцем ранее, тогда как в июне прошлого года сальдо было положительным - $ 88 млн.

"Формирование отрицательного сальдо текущего счета объясняется расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, а также ростом отрицательного сальдо счета первичных доходов, в частности за счет выплаты дивидендов", - поясняет НБУ.

Чистый приток средств по финансовому счету в июне-2017 составил $ 825 млн против $ 289 млн в июне-2016 и был обеспечен операциями частного сектора, отмечает Нацбанк.

"В июне продолжалось сокращение объемов наличной валюты вне банков ($ 553 млн, что является самым высоким значением с августа 2016 года), которое осталось ключевым фактором формирования профицита финансового счета", - указал регулятор.

В целом за первое полугодие дефицит текущего счета составил $ 1,6 млрд, что на $ 0,6 млрд превышает показатель соответствующего периода прошлого года, однако чистые поступления по финансовому счету выросли почти вдвое - до $ 2,6 млрд, в результате профицит сводного платежного баланса составил $ 1 млрд.

Профицит сводного платежного баланса Украины в январе 2016 года составил $ 120 млн, в то время как за аналогичный период 2015 года его дефицит достигал $ 890 млн. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".