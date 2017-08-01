01.08.2017, 17:37

Ломбардное кредитование или получение займа под залог – прекрасная альтернатива обременительному банковскому кредиту. Такая практика успешно применяется во всех странах мира еще со времен средневековья.

Сегодня в ломбарде «Золота Скриня» и других компаниях можно получить вожделенную сумму денег, заложив драгоценности, бытовую электронику, автомобиль или другое имущество.

«Золота Скриня» - компания, которая более семи лет выдает кредиты под залог электроники и золотых драгоценностей. На счету компании тысячи успешных кредитных историй, множество благодарных клиентов, для которых вовремя полученная денежная сумма стала настоящей «палочкой-выручалочкой» в нелегкой финансовой ситуации.

Ознакомиться с условиями приема драгоценностей и бытовой техники под залог можно на странице компании zslombardcom.ua. На сайте есть удобный калькулятор, который позволяет определить предполагаемую стоимость предмета залога, а также форма удобной связи, позволяющая получить подробную информацию об условиях кредитования и порядке выдачи займа.

Преимуществами этой компании можно назвать:

Лояльные процентные ставки по займу;

Быстрая оценка предмета залога;

Выдача кредитов под залог драгоценностей

Квалифицированных оценщиков;

Ведение клиентской базы, благодаря чему постоянные клиенты, регулярно выкупающие свои изделия без просрочки получают льготные условия кредитования;

Персональный подход к каждому клиенту;

Заключения договора о кредитовании и возможность продления сроков его действия;

Возможность выкупа своего имущества.

По данным экспертов, получение займов в ломбарде под залог бытовой техники способно принести ее владельцу сумму, эквивалентную семидесяти процентам рыночной стоимости приборов. Это довольно не плохо даже в сравнении с перепродажей техники, бывшей в употреблении, к тому же позволяет гарантировано получить вожделенную сумму в течение нескольких минут. Продавать же свой ноутбук, планшет или другой гаджет владелец может бесконечно долго.

Какие предметы украинцы сдают в ломбард?

В качестве залогового имущества чаще всего выступают золотые украшения. Принимаются они как лом, то есть по весу и пробе без учета художественной ценности изделий. Вторая категория имущества, которое приносят клиенты в ломбард «Золота Скриня», филиалы которого работают в 14 городах Украины – бытовые приборы. Чаще всего это планшеты, ноутбуки, видеорегистраторы, фотоаппараты, видеокамеры и другая портативная электроника. Решающим фактором для оценки техники является ее состояние, новизна, а также работоспособность, комплектность.

Большая часть займов выдается «Золотой Скриней» под залог золотых изделий. Их доля составляет около девяноста процентов от общего количества займов. Второй по популярности вид залогового имущества – мобильные телефоны и планшеты. За ними следуют ноутбуки, а за ними - прочие виды портативной техники.

Как выкупить свое имущество у ломбарда?

Для того чтобы вернуть свою драгоценность или телефон нужно выплатить сумму залога и процент за пользование кредитом. Если по определенным причинам у заемщика нет возможности сделать этого в сроки, указанные в договоре, он может продлить его, вернув сумму займа или оплатив процентную ставку и продлив срок действия документа.

В противном случае на законных основаниях имущество клиента переходит ломбарду без последующей возможности выкупа.

Статистика последних лет говорит о том, что 80% украинцев, обращающихся в ломбарды для получения займа, выкупают свое имущество.