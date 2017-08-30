Возле Буковеля разбился частный вертолет

30.08.2017, 16:15

В Ивано-Франковской области в районе горнолыжного курорта Буковель разбился частный вертолет, погиб пилот. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Винтокрылая машина Robinson R22 Beta и тело пилота были обнаружены в лесном массиве вблизи села Поляница Яремчанского горсовета во вторник днем, 29 августа.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

В пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области уточнили, что, по предварительным данным, погибший - 53-летний львовянин, которого спасатели разыскивали с 28 августа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.