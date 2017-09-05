05.09.2017, 16:20

Остров Джарылгач является уникальным природным образованием наносного происхождения. Это самый большой необитаемый остров по площади и второй по длине (после Тендровской косы) Украины и Чёрного моря. Здесь остались в естественном состоянии редкие и эндемичные растительные группировки. На территории острова находится до 200 озер, почти все они соленые.

На 4 км вглубь острова простираются озера с маленькими островками, которые связаны между собой, и через лагуны и протоки сливаются с водами Джарылгачского залива. На острове в естественной среде обитания можно наблюдать оленей, муфлонов, диких кабанов, а в море и у берегов - дельфинов. Здешний воздух насыщен озоном, бромом, йодом, а местные грязи обладают лечебными свойствами.



Относится к Скадовскому району Херсонской области. На территории острова расположен Джарылгачский национальный природный парк, созданный в 2009 году.