Заповедные места Украины. Остров Джарылгач

05.09.2017, 16:20
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Остров Джарылгач является уникальным природным образованием наносного происхождения. Это самый большой необитаемый остров по площади и второй по длине (после Тендровской косы) Украины и Чёрного моря. Здесь остались в естественном состоянии редкие и эндемичные растительные группировки. На территории острова находится до 200 озер, почти все они соленые.

На 4 км вглубь острова простираются озера с маленькими островками, которые связаны между собой, и через лагуны и протоки сливаются с водами Джарылгачского залива. На острове в естественной среде обитания можно наблюдать оленей, муфлонов, диких кабанов, а в море и у берегов - дельфинов. Здешний воздух насыщен озоном, бромом, йодом, а местные грязи обладают лечебными свойствами.


Относится к Скадовскому району Херсонской области. На территории острова расположен Джарылгачский национальный природный парк, созданный в 2009 году.

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