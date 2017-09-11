11.09.2017, 13:57

«Припять-Стоход» (укр. «Прип'ять-Стохід») — национальный парк, расположенный на территории Любешовского района Волынской области (Украина).

Поймы рек Припять и Стоход, что в составе парка, имеют статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

Природный парк был создан 13 августа 2007 года согласно указу Президента Украины Виктора Ющенко с целью сохранения, возобновления и рационального использования природных комплексов долины реки Припять, имеющих важное значение. Парк был основан путём реорганизации одноименного регионального ландшафтного парка, созданного в 1995 году, и добавлением других природоохранных объектов Любешовского района. Площадь — 39 315,5 га.