Луценко: ФК "Металлист" возвращается государству

03.10.2017, 13:07

Харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности беглого бизнесмена Сергея Курченко в собственность государства, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Харькове.

"Мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что футбольный клуб "Металлист" будет принадлежать не беглецам - клептократам, а харьковчанам", - сказал он.

Луценко также добавил, что это уже второй случай спецконфискации имущества, не денег. Первым был Одесский нефтеперерабатывающий завод.

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский продал "Металлист" Сергею Курченко в конце 2012 года. В сезоне-2012/13 команда заняла второе место в чемпионате Премьер-лиги, однако после исторических событий в феврале 2014 года Курченко фактически приостановил финансирование харьковчан. В итоге, за год команду покинуло около 10 ведущих футболистов - в основном легионеров, которые и определяли ее игровое лицо. Также расстался с "Металлистом" и главный тренер Мирон Маркевич. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".