ДТП в Польше: двое украинцев погибли, пятеро в реанимации

27.10.2017, 17:01

Двое граждан Украины погибли в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом возле с.Глиница Люблинецкого уезда Силезского воеводства.

В Польше двое украинцев погибли и еще пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает портал dtp.kiev.ua в пятницу.

- На 11 национальной дороге вблизи Глиниц бус Фольксваген на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз. Погибших и пострадавших извлекали спасатели. Водитель и пассажир скончались на месте. Еще 5 человек в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию, - говорится в сообщении. Об этом сообщают "ICTV Факты".