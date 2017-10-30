СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов под Полтавой

30.10.2017, 16:49

Сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов блокировали в Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что трое жителей Полтавской области через посредников организовали торговлю оружием в регионе. В состав группировки входили бывший и действующий сотрудники полиции, а также ранее судимый за тяжкие преступления мужчина. Продажа "товара" происходила во время личных встреч с клиентами.

Оперативники спецслужбы задокументировали четыре попытки сбыта оружия. Во время последней реализации: двух пистолетов ТТ и 750 патронов, одного из "дельцов" - работника полиции - были задержаны сотрудниками СБУ.

При проведении 12-ти обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли пистолеты Наган, ТТ, ПМ, два пистолета неустановленного образца, автомат Калашникова, более тысячи патронов различного калибра. Кроме того, обнаружено большое количество запчастей к огнестрельному оружию, глушителей и около одного килограмма марихуаны.

Трое членов группировки задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что в Одессе Служба безопасности пресекла деятельность подпольной мастерской по переоборудованию стрелкового оружия. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.