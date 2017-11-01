Пограничники усилили контроль на границе Украины с Россией

Украина усилила контроль в пунктах пропуска на государственной границе, прежде всего на подконтрольном правительству украинско-российском ее участке. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Эти меры предприняты в рамках выполнения соответствующего поручения от СНБО, уточнили у пограничников.
"На госгранице мероприятия будут проводиться... в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска", - сказано в сообщении.
К заданиям будут "активно привлекаться служебные собаки", а также использоваться техсредства контроля.
"В случае выявления подозрительных лиц пограничники будут инициировать проведение личных досмотров совместно с представителями Государственной фискальной службы, а также привлекать сотрудников СБУ для усиленного досмотра автомобилей таких лиц", - уточнили в ГПСУ.
Вчера, 31 октября, после убийства добровольца АТО Амины Окуевой секретарь СНБО Александр Турчинов поручил силам безопасности усилить антитеррористический и контрразведывательный режим. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.