Задержанные в киевском ночном клубе "уклонисты" отправлены на призывную медкомиссию

01.11.2017, 16:19

Среди задержанных в ходе рейда в ночном клубе Jugendhub в Киеве 12 человек признаны уклонистами, сейчас они проходят медосмотр и профессионально- психологические отборы.

Ранее сообщалось, что среди посетителей клубы выявлены 32 человека, которые, возможно, уклоняются от призыва на срочную службу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил на брифинге представитель Генштаба ВСУ Валерий Дендебера, руководящий отделом комплектования и призыва, решения по данной группе лиц примут военные комиссии.

Дендебера уточнил, что будет проведена проверка по вопросу законности участия в рейде военных комиссаров.

Ранее в ночном клубе в Шевченковском районе Киева правоохранители и сотрудники военного комиссариата провели рейд. Поводом для проверки стали жалобы жителей соседних домов. На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жители Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства. Также были выявлены лица, уклоняющиеся от призыва. Об этом сообщают "Факты и комментарии".