В Хмельницком пожарные спасли 38 детей

01.11.2017, 16:21

В Хмельницком вчера, 31 октября, возник пожар в Центре социально- психологической реабилитации детей Подолянчик. Пожар возник в актовом зале и распространился на площадь 50 кв. м.

К счастью, удалось спасти 38 детей.

"Благодаря быстрым и слаженным действиям бойцов ГСЧС в кратчайшие сроки удалось спасти 38 детей. Воспитанников учреждения автобусом ГСЧС было транспортировали в ближайшее заведение с ночным пребыванием детей", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован, его причины устанавливаются. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".