Кадыров обвинил Украину в убийстве Окуевой

01.11.2017, 16:30

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого следствие считает заказчиком покушения на командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, обвинил в убийстве Окуевой украинские спецслужбы.

Его публикацию в Telegram цитирует российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову (раньше Окуеву звали Анастасия Никифорова - ред.) безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", - заявил Кадыров.

Как утверждает соратник президента РФ Владимира Путина, Украина якобы хотела использовать убийство Окуевой, чтобы "отвлечь внимание западных хозяев" от акции протеста под Верховной Радой и еще раз "обвинить Россию в своих бедах".

30 октября 2017 года автомобиль Осмаева и Окуевой был обстрелян неизвестными на железнодорожном переезде возле Глевахи Киевской области. Окуева скончалась от ранения в голову. В области объявлен план "Сирена". Следствие рассматривает две основные версии - действия российских спецслужб и чеченский след. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.